Ronaldo si sposa: quarto matrimonio per il Fenomeno

Ronaldo il "Fenomeno" sarà presto sposo. L'ex calciatore brasiliano ha annunciato le nozze... per la quarta volta. Sui social, ecco il post Instagram chiarissimo dove è stata Celina Locks, la dolce metà dell'ex giocatore, ad aver pubblicato una foto di loro due abbracciati e sorridenti, accompagnata da un messaggio con tanto di anello in bella vista: "Ho detto sì!". E poi ancora: "Ti amerò per sempre". Dedica alla quale lo stesso brasiliano ha risposto: "Ti amo" con annessicuoricini.