Ronaldo surclassa Messi: post Instagram dei gemelli batte tutti i record

Ronaldo oltre a essere un campione sul campo stravince anche sui social

Ieri, l'attaccante del Manchester United e del Portogallo Cristiano Ronaldo ha annunciato su Instagram che lui e la sua fidanzata Georgina Rodriguez aspettano due gemelli. Un post con tanto di foto mentre tiene un'ecografia con la sua compagna accanto. Al momento della pubblicazione di questa notizia, il post di Ronaldo ha raccolto 27,7 milioni di like, diventando la foto di un atleta con più like nella storia di Instagram. Il record precedente apparteneva all'attaccante argentino del PSG Lionel Messi: uno dei suoi post, quando è arrivato a Parigi con la famiglia, ha ricevuto 22 milioni di like. Lo riporta ESPN.