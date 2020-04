Rooney, che sgarbo a CR7: “Sono suo amico, ma scelgo Messi”

Con Cristiano Ronaldo ha condiviso lo spogliatoio in cinque anni di Manchester United. Leo Messi è stato il grande avversario che gli ha negato la possibilità di conquistare due Champions League. Wayne Rooney conosce molto bene entrambi. L’attaccante inglese del Derby County ha provato a rispondere alla difficile domanda su chi sia il migliore tra il fuoriclasse portoghese e la Pulce argentina. Queste le sue parole al Times: “Ronaldo non era così cinico in zona gol quando abbiamo iniziato a giocare insieme, ma puoi vedere che tutto ciò che voleva era essere il miglior giocatore del mondo. Si è allenato ripetutamente e ha iniziato a segnare. Cristiano è diventato un marcatore incredibile e lui e Messi sono probabilmente i due migliori giocatori che il calcio abbia mai visto. Ma nonostante la mia amicizia con Cristiano, sceglierei Messi. È per lo stesso motivo per cui mi è piaciuto molto guardare Xavi e Scholes: sono le diverse cose nel gioco di Messi. Ho parlato di compostezza e non riesco a ricordare di aver visto la velocità toccata da Messi quando ha colpito la palla il più forte possibile. Li fa semplicemente rotolare dentro, lo rende così facile. Ronaldo è spietato in area, un assassino. Ma Messi ti torturerà prima di ucciderti. Con Messi hai solo l’impressione che si stia divertendo di più. Quei due hanno completamente cambiato il gioco in termini di numeri di goal e non credo che saranno mai eguagliati”.