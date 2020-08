Rooney chiama Messi al Manchester United: “Meglio di CR7 e vincerebbe il settimo Pallone d’Oro”

Wayne Rooney non le manda a dire e parla senza peli sulla lingua ai microfoni di talkSPORT in merito al futuro di Lionel Messi e al possibile approdo in Inghilterra.

Rooney: “Allo United vincerebbe 7° Pallone d’Oro”

“So che sta invecchiando, ma è un giocatore che nessuno ha visto in precedenza. Lo vedrei bene al Manchester United. Messi ha tutto: può segnare gol, fare assist, è il migliore di tutti i tempi”, ha esordito Rooney che poi ha proseguito: “Lui e Cristiano Ronaldo hanno stabilito un livello che non penso rivedremo mai. Per me, però, Messi è di uno spessore differente rispetto a CR7. Gli Stati Uniti non dovrebbero essere nei suoi pensieri, è troppo forte per andare lì. Può venire in Premier League e diventare il calciatore dell’anno. Se circondato da gente come Bruno Fernandes o Kevin De Bruyne, può vincere il suo settimo pallone d’Oro, sarebbe incredibile”.

