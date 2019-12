Rooney e la paura dei ladri: nuova villa con tanto di bunker e passaggi segreti!

L’attaccante Wayne Rooney ha acquistato una mega villa a Manchester, costata ben 23,5 milioni di euro. Avendo la fobia dei ladri, l’ex United, prossimo al ritorno in Premier League, ha scelto di dotare la nuova abitazione di un vero e proprio bunker e di un passaggio segreto da utilizzare in caso di un tentativo di effrazione da parte di malviventi. Un sistema di sicurezza fondamentale, di ultimissima generazione, per evitare spiacevoli inconvenienti, con un tunnel sotterraneo chiuso da porte di acciaio e collegato ad un garage dove si trova una macchina elettrica pronta, nell’eventualità, per scappare via. È stato il Sun a parlare di questa vicenda, ricordando che nel 2016 lo stesso 34enne fu vittima di una tentata rapina nella villa di Prestbury, nel Cheshire, in compagnia della consorte.

COCU CONFERMA ROONEY AL DERBY COUNTY