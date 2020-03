Rooney ricorda : “Cristiano Ronaldo? Una volta chiese un Big Mac prima della gara”

Cristiano Ronaldo è da anni considerato il prototipo dell’atleta perfetto. Il portoghese cura in maniera quasi maniacale il suo corpo. Le prestazioni dicono che l’età biologica di CR7 è quella di un 25enne, mentre carta la d’identità dice 35. Insomma un vero e proprio campione che ha fatto dell’allenamento e della dedizione la sua carriera. I risultati sono lì da vedere.

BIG MAC – Come tutti però anche Ronaldo ha fatto uno strappo alle sue ferree regole alimentari. A svelarlo è Wayne Rooney, compagno di squadra del portoghese dal 2004 al 2009: “Con Cristiano andavamo spesso agli allenamenti e alle partite insieme. Mi ricordo una sera prima di una partita quando mi chiese di fermarmi al McDonald’s perché voleva un Big Mac“. Un pasto sicuramente non da lui, ma in fondo siamo tutti umani.