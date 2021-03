Rooney sbotta: “Razzismo sui social? Chi insulta così è un codardo. Serve fare qualcosa…”

Wayne Rooney non ci sta e sbotta contro ogni forma di razzismo e, in modo particolare, su quello sui social network. L’attuale allenatore del Derby County ha parlato a Sky Sports a seguito dei fatti che hanno visto coinvolto, come vittima, il suo giocatore Colin Kazim-Richards a seguito del pari contro il Nottingham Forest.

Rooney: “Chi scrive sui social è un codardo”

“È triste dover parlare di queste cose al giorno d’oggi. Sembra che ogni settimana, ogni giorno, ci sia una persona diversa che subisce una qualche forma di abuso”, ha detto Rooney in merito al razzismo. “Il problema sono le persone che sono sedute a casa che rimangono sui loro telefoni o computer. Sono davvero dei codardi. Lo dico perché sono convinto che non direbbero mai le stesse cose in faccia alla persona. In ogni caso è qualcosa che può essere risolto perché si può risalire alla vera identità di chi scrive”.

E ancora, in riferimento agli abusi subiti dal suo calciatore Colin Kazim-Richards: “Trovo davvero triste e assurdo che Colin si sia trovato a spiegare ai suoi figli il perché degli abusi razzisti ricevuti. Posso solo immaginare quanto sia stato difficile per lui ma anche per tutti gli altri che ne hanno subito. Credo che occorra mandare un messaggio chiaro. Infatti, in tal senso, credo che occorra uniformarsi”, ha aggiunto sul fatto che alcuni giocatori si inginocchiano prima delle gare e altri no.

“Non dobbiamo creare confusione. Non devono esserci squadre che si mettono in ginocchio e altre no. Dobbiamo essere uniti in tal senso”.

La vicenda della gestualità dei calciatore era stata evidenziata anche a seguito delle parole di Zaha, attaccante del Crystal Palace. Vediamo se lo sfogo di Rooney porterà ad un cambiamento.