Rooney: “Trovai Lingard e Pogba ballando dopo una sconfitta. Ecco cosa feci…”

La leggenda Red Devils ricorda un momento vissuto il giorno dopo un k.o.

Aneddoto interessante quello raccontato alle colonne del Times da parte di Wayne Rooney, ex bandiera del Manchester United e attuale allenatore del Derby County. L'ex attaccante ha parlato in modo particolare di un episodio che vide protagonisti, ai tempi in Red Devils, anche Jesse Lingard e Paul Pogba.