Rosario D’Onofrio, arrestato procuratore capo degli arbitri per traffico di droga

Scossone per Rosario D’Onofrio, procuratore capo degli arbitri.

Scossone per il procuratore capo dell’Aia (associazione italiana arbitri), Rosario D’Onofrio, ex ufficiale dell’esercito. Il suo nome figura tra quelli dei 42 arrestati nell’operazione di due giorni fa della Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta della Dda milanese per traffico internazionale di droga.