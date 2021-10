Rosetti: “Gol Mbappé in Nations League? Scelta giusta ma regola da riformulare”

Parla il numero uno degli arbitri Uefa

Ha fatto molto discutere la rete di Kylian Mbappé , attaccante della Francia, nella finalissima di Nations League contro la Spagna. Un gol in fuorigioco reso valido dall'intervento del difensore Eric Garcia e dall'applicazione dell'attuale regolamento.

Proprio la regola è stata fortemente criticata dai diretti interessati e dagli addetti ai lavori. A tal proposito, il presidente della Commissione Arbitri della Uefa Roberto Rosetti ha voluto chiarire la situazione generatasi: "Anthony Taylor ha preso la decisione corretta in base alla regola esistente e alla sua interpretazione ufficiale", ha esordito il numero uno dei fischietti.

"Il giocatore è intervenuto deliberatamente per giocare la palla e l’avversario non ha interferito con il gioco. Tuttavia questo caso ci mostra che l’attuale interpretazione della Regola sembra essere in conflitto con lo spirito della regola stessa, che è quello di impedire a qualsiasi giocatore di trarre vantaggio dalla propria posizione di fuorigioco".