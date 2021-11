Roy Keane affonda Maguire: “Esultanza imbarazzante. Pensa di zittire critiche ma…”

Dura critica nei confronti del difensore dell'Inghilterra

Goleada dell' Inghilterra contro l'Albania. Netto il 5-0 per i Tre Leoni che affossano i rivali. A partecipare alla festa del gol anche Harry Maguire . Il centrale difensivo, reduce da alcune partite decisamente negative col suo club, il Manchester United, ha festeggiato con un'esultanza polemica con le mani sulle orecchie come a respingere i tanti commenti ricevuti. Peccato che questo suo modo di agire abbia provocato ulteriore "fastidio"...

IMBARAZZANTE - Roy Keane, storico ex calciatore e mister, ha duramente attaccato l'esultanza di Maguire e a ITV ha commentato: "Ma davvero si è messo le mani sulle orecchie come a voler respingere le critiche? Penso sia stato una vergogna negli ultimi mesi per il Manchester United. Crede di segnare un gol contro l'Albania e zittire le critiche? Davvero imbarazzante".