Roy Keane: “Foden ha chef personale? Una volta mangiai un kebab prima di un match”

L'ex stella racconta la sua alimentazione rispetto a quella degli attuali calciatori

Siparietto divertente su Sky Sports UK, con Roy Keane e Micah Richards impegnati nella Road of Wembley in vista degli Europei. Argomento della discussione l'alimentazione dei calciatori ed in modo particolare un'intervista di Phil Foden, nella quale il giovane calciatore ammetteva di avere uno chef privato che gli consentiva di seguire una dieta precisa e che gli organizza pranzi e cene.

KEBAB - L'ex capitano del Manchester United ha voluto raccontare un suo aneddoto personale che illustra bene quanto il calcio sia cambiato negli ultimi decenni: "Foden ha detto che lui ha uno chef privato. Ci rendiamo conto? Uno chef!", ha esordito Roy Keane. "Probabilmente gli preparerà la colazione giusta, lo aiuterà a recuperare, gli farà mangiare il cibo giusto con le dosi giuste. Quando avrà 36-37 anni avrà i suoi benefici, guarda anche Cristiano Ronaldo (un altro molto attento alla propria alimentazione da sempre ndr). Io una volta dovevo giocare un match di coppa contro il Crystal Palace, ma non avevo cibo in casa e vivevo da solo. Mancavano tre ore all'inizio, allora sono sceso in strada e mi sono mangiato un kebab. Diciamo che quando sei giovane pensi di farla franca ma poi andando avanti ti rendi che non stavi facendo bene".