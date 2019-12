Ruben Olivera riparte dalla Serie D: ingaggiato dall’Ostiamare

Ruben Olivera riparte con una nuova avventura. A 36 anni compiuti lo scorso 4 maggio, l’ex calciatore anche di Juventus, Fiorentina, Lecce e Genoa tra le altre ha firmato per l’Ostiamare, club di Serie D. A comunicarlo è stato proprio il club laziale, attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito: “L’As Ostiamare Lidocalcio è entusiasta nell’ufficializzare l’arrivo a Via Amenduni, alla corte di Raffaele Scudieri e del presidente Luigi Lardone, del campione uruguayano Ruben Ariel Olivera Da Rosa, centrocampista dalle grandissime qualità tecniche e fisiche, classe 1983, dal passato importante e prestigioso in Serie A con le maglie, tra le altre, di Juventus, Sampdoria, Lecce e Fiorentina, vincendo 2 campionati uruguagi, 2 campionati e due supercoppe italiane”.

ENTUSIASMO – “Non mi aspettavo che l’Ostiamare mi chiamasse, vista la grande quadratura che la squadra sta avendo, ma dato che ho sentito, nelle parole del mister e del Ds, che potrei essere il ‘più’ per poter provare a vincere il campionato, ho accettato con grandissima voglia ed entusiasmo. Non bisogna nascondersi, visti i risultati e il grande inizio. Inoltre sono davvero contento di ritrovare De Sousa, con il quale ho giocato lo scorso anno, ma di poter giocare con il capitano di grande valore D’Astolfo, De Martino, conosciuto a Latina, e Vasco tutti parte di un gruppo importante”, queste la parole di Ruben Olivera riportate dal sito ufficiale del club.