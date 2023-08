Rubiales, arriva anche la sospensione dalla Federazione Spagnola

Sono guai seri per Luis Rubiales. Il presidente della Federazione calcistica spagnola è al centro della bufera a causa di un bacio non consensuale ad una calciatrice, Jenni Hermoso. E dopo esser stato sospeso dalla Fifa per un primo periodo dai 90 giorni, presto potrebbe arrivare anche quella della Federazione. Come si legge dal comunicato ufficiale, quest'ultima ha già avviato i protocolli interni per la sospensione dello stesso con annessa riduzione parziale dello stipendio e rinuncia ad alcuni benefit. Così, gli è stato tagliato il totale di 339.237,12 euro all'anno netti che il presidente percepiva. Inoltre gli è stato vietato l'utilizzo di apparecchi elettronici e di auto aziendale fornite dalla Federazione. Ad oggi Rubiales non è più il presidente.