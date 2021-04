Rudi Völler: “Super League è crimine. Vergogna Liverpool, inno non ha più senso”

Völler ha elogiato i club tedeschi per non aver aderito alla Super League

Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Rudi Völler, ex campione del mondo con la Germania a Italia '90, ha attaccato duramente i fondatori della Super League. Un accordo sottoscritto da 12 top club europei per la creazione di una nuova competizione calcistica europea. "La definisco un crimine contro il calcio questa Super League. Una società che chiude è un crimine contro il calcio. Per un club in cui i tifosi cantano 'Non camminerai mai da solo' ( Liverpool ndr), è vergognoso. Il fatto che Bayern Monaco e Borussia Dortmund non partecipino alla creazione di questa competizione significa che hanno spine dorsali". In effetti il popolo del Liverpool ha bocciato la nascita della Super League e gli Spion Kop 1906, uno dei più importanti gruppi della tifoseria dei Reds, hanno annunciato che rimuoveranno le proprie bandiere dalla The Kop, la storica curva dei supporter del Liverpool nello stadio di Anfield, per protesta contro il progetto della Superlega calcistica europea. “Sentiamo che non possiamo più dare il nostro sostegno a un club che mette l’avidità finanziaria davanti all’integrità del gioco”, hanno annunciato in un tweet i tifosi del club inglese.