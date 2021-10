Rudiger e il Mondiale 2002 perso dalla Germania: “Amavo i capelli di Ronaldo e per questo…”

Il difensore scherza su un ricordo del Mondiale 2002 quando il Fenomeno mise in ginocchio proprio la Germania

La Germania giocherà domani contro la Romania per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022 e dal ritiro della formazione di Flick è Antonio Rudiger a prendere la parola. Il difensore ha raccontato un curioso aneddoto relativo al torneo per Nazionali del 2002, quando proprio la squadra tedesca perse la finale contro il Brasile di Ronaldo, il Fenomeno.