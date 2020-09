Rugani, l’agente: “Giocare nella Juventus più difficile che farlo nel Barcellona”

“La Juventus non ha mai né offerto né aperto trattative per Daniele Rugani”. Con queste parole Davide Torchia, agente del difensore bianconero Daniele Rugani, chiude ogni discorso legato al mercato. Intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, in onda su TMW Radio, il procuratore ha fatto il punto sulla situazione del proprio assistito.

Rugani: nessuna trattativa

“La Juventus non ha mai né offerto né aperto trattative per Daniele Rugani. Ognuno può interpretare queste dichiarazioni come vuole, ma si tratta solo della realtà”, ha commentato l’agente di Rugani. “Non c’è stata e non c’è nessuna trattativa per lui. E nemmeno ci è stata proposta alcuna squadra. In un club come la Juventus è normale che la concorrenza sia alta: è la stessa che trovi al Liverpool, al Manchester City e allo United. Anzi, credo che in questa Juventus tra i centrali sia decisamente più difficile giocare che nel Barcellona”.

E su possibili scenari con il neo mister Pirlo: “Sappiamo tutti che Pirlo è alla prima esperienza, ma anche che sia dotato di grandissima personalità. Per l’impiego dei giocatori bisogna osservare i numero e le statistiche. Su una rosa di 26-27 giocatori, quelli che effettuano il 60% e più delle partite sono, di solito, sei o sette. In difesa, Bonucci e De Ligt le hanno giocate tutte o quasi. Le partite rimanenti sono state suddivise tra gli altri difensori”.

