Rummenigge a tutto campo: “Dybala al Bayern? Niente di vero. Scudetto? Magari vince l’Inter…”

Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato a 360° ai microfoni di Tuttosport del club tedesco ma soprattutto di mercato e delle vicende vicine al calcio italiano. Dal rapporto con la Juventus fino ad uno sguardo al campionato e al Tricolore.

Rummenigge: dal mercato allo scudetto

Parte subito dal mercato e dai rumors su alcuni calciatori: “Dybala vicino al Bayern Monaco? Ho sentito anche io queste voci. Ma posso garantirvi che non c’è nulla di vero. Non abbiamo mai nemmeno avuto un contatto serio con il suo agente”. E sul futuro di Alaba, uno dei giocatori più ambiti nel mercato, anche dai bianconeri: “Ogni squadra pensa giustamente a rinforzarsi. Credo sia normale che i top club europei pensino ad Alaba. Adesso tocca a lui prendere una decisione sul futuro: magari cambierà squadra. O magari ci ripensa e decide di restare al Bayern. Vedremo”.

Poi sul calcio italiano: “Juentus di Pirlo? Sono convintissimo che avrà successo anche da allenatore perché è stato un autentico maestro in campo e lo sarà pure in panchina. L’altra sera, al Camp Nou, hanno disputato una partita fantastica ribaltando il risultato di Torino e conquistando il primato del girone. Si è vista anche la mano di Pirlo. La Juventus è sempre un’avversaria da non sottovalutare. Penso sia un club che merita grandissimo rispetto. E poi non dimentichiamoci che c’è Cristiano Ronaldo. CR7 continua a sorprendermi ogni anno di più. Recentemente Andrea Agnelli mi ha invitato a Torino per visitare il nuovo centro sportivo. Durante il blitz alla Continassa ho visto Cristiano negli spogliatoi dove si sottoponeva alle sue solite cure. Era sorridente, come sempre. Ronaldo è un positivo e mentalmente fa la differenza: è in grado di segnare e trascinare la squadra in qualsiasi momento. Sono pochi i giocatori con la sua qualità”.

E sullo scudetto e l’Inter che non avrà le Coppe visto l’eliminazione di ieri: “Non vince lo scudetto da tempo e magari sarà la volta buona”.