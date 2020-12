Rummenigge e la Champions League: “Per me inizia solo con la fase ad eliminazione diretta. Format con Final 8 è stato fantastico”

Interessante intervista rilasciata dall’amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge a La Repubblica. Il dirigente dei tedeschi ha parlato a lungo del momento difficile sotto l’aspetto economico per il calcio internazionale soffermandosi sul mercato, sugli incassi ma soprattutto sulla formula della Champions League sottolineando come il format con la Final 8 scelta la passata stagione per via del Covid-19 sia stato, a suo modo di vedere, vincente.

Rummenigge: incassi, mercato e format Coppe

“Il calciomercato ha visto un calo del 50% l’estate scorsa, ma questa è una buona notizia per il nostro sport. Prima della crisi, il calcio aveva perduto la ragione”, ha spiegato Rummenigge. “C’è stata un’inflazione galoppante dopo l’acquisto di Neymar e di Mbappé da parte del PSG, tre anni fa. È un bene che sia finita. Bisogna riportare i salari a un livello più ragionevole”. E dopo aver parlato anche di Mbappé e dei rumors di mercato, ecco il dirigente passare al fattore tifosi e stadi vuoti: “Gli stadi vuoti sono il grande problema. Dipende dal vaccino e dal Governo. Io spero a partire da marzo o aprile. Se riempissimo il nostro stadio al 20 o al 30% già basterebbe a riportare un po’ di atmosfera e di emozione. Non è solo una questione di soldi. Bisogna far rivivere la cultura del calcio”.

E ancora sulle perdite avute: “In Germania incassiamo dalle televisioni meno soldi che in passato. Durante la pandemia, la Bundesliga ha anche dovuto stringere nuovi accordi e le nostre entrate sono calate del 20%. Oggi i club della Bundesliga hanno 280 milioni in meno in tasca. È una quantità di denaro enorme. Penso che le cifre torneranno al livello precedente alla crisi, e anzi saranno più alte. Le catene televisive sono quelle che hanno guadagnato di più in questo periodo, in particolare quelle a pagamento. Nel weekend della ripresa della Bundesliga c’è stata l’audience più alta di sempre. L’arrivo di nuovi operatori come Netflix, Amazon, Apple, contribuirà a un aumento dei diritti”.

Tornando al calcio giocato, Rummenigge parla della Champions: “Per me la Champions inizia veramente solo con la fase a eliminazione diretta. Serve una fase a gruppi più appassionante”, ha detto il dirigente tedesco. “La Final 8 che abbiamo avuto il piacere di vincere, è stata organizzata dall’Uefa in modo fantastico. Dove ogni partita è un dentro o fuori, le emozioni sono assicurate. Non puoi mai permetterti di allentare la tensione, come ai Mondiali. L’Uefa è pronta a prendere in considerazione un cambiamento anche se ad oggi il sistema attuale resta comunque buono”.