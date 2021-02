Rummenigge: “Io mai alla Juventus. Ho visto Cristiano Ronaldo a petto nudo e ho pensato…”

Interessante intervista rilasciata da Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco fresco campione del mondo per club, ai microfoni del Corriere della Sera. Il dirigente dei tedeschi ha commentato diversi temi caldi del calcio europeo soffermandosi dal possibile nuovo format della Champions League, fino ad alcuni aspetti che riguardano anche dei giocatori che militano in Serie A…

Rummenigge: tra Champions e… Cristiano Ronaldo

“Sarà molto più spettacolare e vivace della fase a gruppi di oggi, che spesso è noiosa nelle ultime giornate”, ha esordito Rummenigge parlando del nuovo format della Champions League. “Sarà più complicato qualificarsi e più avvincente. Se il girone unico con 10 partite a testa penalizzerà i campionati? La nuova Champions è la ciliegia sulla torta, ma il valore del campionato non cambia: per il tifoso italiano è importante come finisce il derby di Milano o la partita contro la Juve“.

E a proposito di Italia, Serie A e Juventus. Il dirigente del Bayern Monaco ha commentato un curioso aneddoto relativo alla squadra bianconera: “Quando la Juve ha acquistato Cristiano Ronaldo ero curioso di vedere come funzionava: ha funzionato benissimo. Qualche mese fa sono stato a Torino per una riunione, Agnelli mi ha fatto vedere il nuovo centro sportivo e c’era Ronaldo nello spogliatoio a petto nudo: poche volte ho visto un fisico del genere, mi ha dato l’impressione di essere allenato al 100% per continuare ancora alcuni anni ad alto livello”.

Ancora sulla Juve: “Se io andrei mai alla Juventus? Dico solo che la mia filosofia è che se hai giocato con l’Inter è impossibile andare alla Juve. Il cuore è uno solo“.

Da CR7 a Messi: “Il contratto de La Pulce? Beh, ho riso. Posso fargli solo i complimenti, perché è riuscito a fare un contratto così astronomico”, ha concluso Rummenigge.