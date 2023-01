Rummenigge: “La Superlega era una mossa contro il calcio e la Juve…”

A Supertele su Dazn l’ex attaccante dell’Inter Kalle Rummenigge ha parlato di vari temi: “Luca Toni al Bayern è stato un trasferimento azzeccato e nella prima stagione ha fatto tantissimi gol, ben 39. Faceva grande coppia con Ribery. Il suo cartellino è costato poco ma il suo stipendio era importante. Luca ed è stato il calciatore italiano che ha fatto meglio in Germania e con noi al Bayern". Poi sulla Champions League, Rummenigge ha fatto il suo pronostico: "La vera Champions comincia adesso e il Napoli può arrivare fino in fondo ma ci vuole anche fortuna nel sorteggio". Sullo scudetto? "L’Inter è l’unica squadra che può mettere in discussione la leadership del Napoli in campionato. Lukaku ha fatto bene nella prima avventura nerazzurra poi quest’anno ha accusato dei problemi fisici ma se si riprende può essere ancora determinante. Il derby di Supercoppa è molto importante ma se perdi la finale non è un dramma. Crisi Juventus? Aver cercato di fare un’altra strada a livello politico è stato un errore. La Superlega era una mossa contro il calcio e noi del Bayern non ci abbiamo fatto parte”.