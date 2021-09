Rummenigge: “L’addio di Messi al Barcellona un autogol…”

Parla l'ex CEO del Bayern Monaco

Redazione ITASportPress

Interessante intervista rilasciata ad ASda parte di Karl-Heinz Rummenigge, ormai ex CEO del Bayern Monaco. L'ex storico giocatore e dirigente ha parlato in occasione anche del confronto tra bavaresi e Barcellona in Champions League di questa settimana. Nelle sue dichiarazioni, infatti, ampio spazio all'addio di Messi proprio dai blaugrana e alla sfida tra le due potenze.

AUTOGOL - "In tre anni LaLiga ha perso i suoi due scudieri. Cristiano è andato alla Juventus e, ora, Messi al PSG. Entrambi lasciano un vuoto di marketing che non può essere colmato", ha detto Rummenigge. "Ognuno è libero di dire quello che vuole, ma considero un autogol essere stati costretti a liberarsi di Messi a causa delle conseguenze del fair play finanziario. Quando si accumulano tante spese è normale che i conti non finiscano per andare bene, soprattutto dopo quello che il coronavirus ha segnato tutti".

CHAMPIONS - Passando al calcio giocato e tornando sullo storico risultato di 2-8 rifilato dal Bayern Monaco al Barcellona nella Champions 2019: "Qualcosa di pazzesco. Pensavamo tutti di essere in un sogno e che ci avrebbero svegliato ad un certo punto. Penso di non aver mai vissuto e non vivrò mai più una cosa del genere. La nostra squadra era in trance agonistica. E quel match ha aiutato tutti a credere di poter vincere la Champions. Quello che Hansi Flick e la nostra squadra hanno fatto a Lisbona è stato eccezionale".