Rummenigge: “Lewandowski a 35 anni sarà meglio di Cristiano Ronaldo”

Karl-Heinz Rummenigge non ha dubbi: Robert Lewandowski è un assoluto fuoriclasse, un esempio per i giovani, ma soprattutto il miglior professionista mai visto. Come riporta anche il sito della Bundesliga, il CEO del Bayern Monaco ha esaltato il centravanti del club tedesco dopo la formidabile stagione appena conclusasi con la vittoria della Champions League.

Rummenigge: “Lewandowski a 35 anni sarà meglio di CR7”

“Forse questo è il miglior professionista che ho visto qui al Bayern Monaco”, ha detto Rummenigge. “Robert a 35 anni sarà migliore di Cristiano Ronaldo alla stessa età. È un ottimo esempio per i giovani. La sua dieta, il suo stile di vita, tutto è finalizzato al successo. Quando vedo il suo petto, la parte superiore. Beh, è come un Adone. Non potrebbe essere migliore”.

E ancora: “Lewandowski merita di essere riconosciuto come il miglior calciatore del mondo quest’anno più di chiunque altro. È il capocannoniere in Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania. Ha avuto una stagione eccezionale”. Per il polacco, dopo la mancata assegnazione del Pallone d’Oro, resta ancora il premio Fifa The Best. Tutte le indicazioni portano a lui.

