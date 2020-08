Rummenigge tifa Bayern Monaco e… Inter: “Voglio weekend eccezionale. Lewandowski merita il FIFA World Player”

Tifoso speciale per l’Inter. Karl-Heinz Rummenigge, in vista della finale di Europa League dei nerazzurri, ma anche alla vigilia del finale di Champions League del suo Bayern Monaco, ha parlato a Sportmediaset delle due partite e del weekend pazzesco che potrebbe essere.

Rummenigge: “Voglio weekend eccezionale. E Lewandowski…”

Il dirigente del Bayern Monaco non si è nascosto e ha confermato la sua nota “simpatia” per l’Inter: “Ho sentito Marotta al telefono e gli ho detto che voglio un weekend eccezionale per poter festeggiare le mie due squadre. Sarebbe bello ritrovarsi a Budapest per la finale di Supercoppa Europea. Tiferò Inter davanti alla tv“, ha detto Rummenigge che poi si è concentrato sui tedeschi ed in particolar modo su Lewandowski, autore di una stagione fenomenale: “I suoi numeri sono eccezionali, ho chiesto a Infantino di assegnare quest’anno i FIFA World Player in assenza del Pallone d’Oro perché penso sia sbagliato lasciare un buco nel 2020. Il presidente mi ha dato garanzia che i riconoscimenti per i migliori giocatore, giocatrice e allenatore ci saranno”.

Un pensiero, poi, anche sull’ipotesi di vedere Messi all’Inter: “Sono sincero, spero che rimanga al Barcellona. Ci sono giocatori che devono finire la carriera nelle società per le quali hanno scritto la storia. Chiaro che all’Inter farebbe benissimo, ma sarebbe giusto che la sua carriera terminasse al Camp Nou”.

