Russia, esonerato il ct Cherchesov

Il successore non è ancora stato scelto ma c'è anche Conte in lizza

Travolto dalle critiche per non aver portato la Russia agli ottavi di finale di Euro 2020, il ct Stanislav Cherchesov è stato esonerato. "La Federcalcio russa, in accordo con l'allenatore della squadra nazionale, ha deciso di rescindere il contratto ", è spiegato in una nota. Cherchesov dopo aver fatto bene al Mondiale nel 2018 non si è ripetuto a Euro 2020 e questo ha portato all'esonero. Al momento non c'è ancora il nome del successore di Cherchesov che sedeva sulla panchina della Russia dall'agosto 2016. Si sono fatti i nomi di Villas-Boas, Joachim Low e Antonio Conte.