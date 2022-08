Russia, ex ct Ignatiev: “A Kokorin regalati soldi. E’ ingiustizia per il calcio”

L'ex ct della nazionale russa Boris Ignatiev ha criticato l'ex allenatore dello Spartak, Massimo Carrera che in un'intervista a Sport24.ru, ha definito l'attaccante della Fiorentina Alexander Kokorin "Il Balotelli russo", rilevando che le carriere dei due attaccanti sono molto simili. L'ex ct russo però ha riservato ai microfoni di Match Tv parole durissime a Kokorin: "Questo calciatore non ha sfruttato le sue opportunità e non l'abbiamo aiutato in alcun modo, dandogli un sacco di soldi per niente, solo se per il suo cognome. Questa è una delle ingiustizie nel nostro calcio. Che facciamo adesso, paragoniamo allora Kokorin a Pelè? Siano noi stessi che viziamo le persone, e loro pensano che sono davvero giocatori di football. E sono solo persone normali, un po' meglio dei blogger che giocano a calcio", ha detto Ignatiev a Match TV .