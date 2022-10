Sabatini non ci sta: “Io fermo? Sono inca****o”

Il dirigente è fermo dopo l'esperienza della salvezza alla Salernitana.

Redazione ITASportPress

Intervista al Corriere dello Sport per WalterSabatini, dirigente sportivo fermo dopo la fine dell'esperienza alla Salernitana. L'uomo ha parlato proprio della sua ultima avventura ma anche del fatto che non si dia pace di essere senza un impiego ora, specie con un campionato di Serie A interessante come quello di questa stagione.

"L'immagine mia ferma a guardare il calcio in tv fastidiosa e irritante? Pensa per me. Sapessi come mi girano. Io sono incazzato sul serio, perché star fuori non mi sembra giusto. Non mi ritrovo nel ruolo di spettatore, non ne sono capace", ha esordito Sabatini.

Che il dirigente sia fermo dopo l'impresa con la Salernitana fa ancora più senso: "L’ho fatto per la città di Salerno, che mi ama ed è ricambiata. Quando tornerà la primavera ce ne andremo a mangiare un pescetto in riva al mare, metterò pure i piedi in acqua come i bambini, e ti racconterò".

E ancora: "Io folle e visionario? Folle e visionario mi piacciono, si addicono alla mia natura. E’ stato un gran bel viaggio e io avverto ancora l’affetto della gente. Il resto, amarezza inclusa per l’epilogo, l’ho accantonato e non ne parlo".

Sulla Serie A di oggi: "Un campionato esageratamente intrigante, con lotte che s’annunciano per lo scudetto, per la Champions, per la salvezza. Non ci si potrà annoiare, dentro uno spettacolo che va crescendo e che azzera la narrazione del passato sul nostro calcio ritenuto antico e superato".