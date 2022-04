Sacchi critico: “Inter-Milan? Ad un certo punto sembrava scapoli contro ammogliati”

Il commento dell'ex mister sul derby di Coppa Italia

Commento piuttosto forte da parte di Arrigo Sacchi a proposito del derby Inter-Milan di Coppa Italia andato in scena ieri notte a San Siro e valido per la semifinale di ritorno. L'ex mister ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport sottolineando il successo con merito dei nerazzurri ma criticando comunque alcune fasi di gioco.

PARERE - "Vittoria meritata da parte dell’Inter, ma la punizione per il Milan è eccessiva. Il Milan è stato troppo disattento e la dimostrazione si è avuta anche in occasione del raddoppio. A un certo punto, dico la verità, mi sembrava una partita tra scapoli e ammogliati. Con queste modalità l’Inter è avvantaggiata rispetto al Milan, perché può sfruttare la maggiore qualità tecnica e la maggiore esperienza. Il Milan, soltanto se è compatto, se gioca 'di squadra', come un vero collettivo, può dire la sua. Il successo darà forza all’Inter, che però si era già ripresa dopo il periodo negativo. Non penso che la sconfitta possa influire sul morale del Milan", ha detto Sacchi.