Sacchi durissimo: “Donnarumma ha sbagliato a scegliere i soldi…”

Il parere dell'ex mister sul Psg e sul portiere italiano

L'ex mister non ha fatto giri di parole criticando l'ambiente parigino e anche la scelta del portiere italiano di andare in Ligue 1: "Cosa penso del progetto Psg? Che non è un progetto. Come ha detto George Bernard Shaw, il calcio è l’arte di comprimere la storia universale in 90 minuti. Nel calcio, come nella vita, il talento non basta. Come non bastano i soldi. È il gruppo che vince, mai l’individuo. Il gioco e l'organizzazione sono come la trama per uno scrittore e lo spartito per un musicista. Il segreto di tutto sono le idee. Sempre, ovunque. E di idee al Psg ne vedo poche", ha commentato Sacchi.