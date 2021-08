Sacchi: “Juventus favorita per scudetto ma ha un punto debole”

Il pensiero dell'ex mister sulla corsa scudetto

Redazione ITASportPress

La Serie A è ormai alle porte. Mancano pochi giorni al via e Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto su quelle che potranno essere le squadre favorite per la vittoria finale. In modo particolare l'ex mister e CT si è concentrato sulla Juventus, data in pole position per la lotta la Tricolore.

SCUDETTO - "La Juventus parte davanti. L'Inter ha perso due giocatori importanti come Hakimi e Lukaku, ma soprattutto la sua guida: Conte aveva fatto un lavoro straordinario riuscendo a sovvertire un pronostico che anche lo scorso anno vedeva favorita la Juve", ha detto Sacchi. Poi, sul ritorno di Allegri come mister dei bianconeri: "Lui sa come si vince, è un allenatore pragmatico oltre che un grande tattico: conosce le strade che portano alla vittoria. La sua Juve non è stata sempre convincente, ma in Italia conta soprattutto il risultato e Allegri sa come ottenerlo. Non mi ha sorpreso che sia stato richiamato alla guida della squadra anche se è difficile ripetersi".

PUNTO DEBOLE - Sacchi però trova anche una debolezza nella rosa juventina: "Il collettivo. Chi vuole batterla dovrà avere un collettivo e un impianto di gioco migliore. Punteranno su difesa, concretezza e individualità. La Juve ha tanti solisti e di conseguenza ha la necessità che tutti loro abbiano la modestia giusta per migliorare e l’altruismo per giocare con la squadra e per la squadra. La collaborazione aumenta il talento e Dybala, ad esempio, ne ha moltissimo".