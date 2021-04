Sacchi: “La Superlega? Ho provato un grande dispiacere ma i colpevoli sono…”

Il commento dell'ex tecnico rossonero

L'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha condiviso il proprio pensiero sulla vicenda Superlega al Corriere della Sera: "Tutto questo accade perché si pensa esclusivamente ai soldi e vengono accantonati i valori fondanti dello sport, del calcio. Chi punta solo ai soldi, significa che non ha idee. La Superlega? Ho provato un grande dispiacere. Il movimento tutto, intendo le società, le istituzioni sportive, dirigenti, tecnici, compresi stampa e mezzi di informazione hanno delle colpe. Abbiamo fatto poco per creare il giusto pensiero. Mi dispiace per Agnelli che è un dirigente capace, come Florentino Perez. Questa Superlega è lontana dai miei valori. Il mio metodo non prevede scorciatoie. Il fatturato, il bilancio, i soldi, la bramosia del risultato sono lontani dal mio mondo e dal mio modo di essere che prevedono bellezza, emozione e inclusione".