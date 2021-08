Sacchi: “Partenza Ronaldo? Nel calcio vince il gruppo. Maradona non ha vinto la Champions”

L'ex Milan sempre convinto che il collettivo sia la carta vincente nel calcio

E' rimasto molto sorpreso Arrigo Sacchi dalla partenza di Cristiano Ronaldo da Torino. Lo sbarco al Manchester United però lascia soddisfatto l'ex tecnico del Milan che alla Gazzetta dello Sport dice: "Sono contento perché Cristiano Ronaldo ci azzeccava poco nella squadra del mio amico Pep Guardiola. Lì fanno un calcio totale e Ronaldo non è un giocatore da calcio totale, per quanto sia sempre un fenomeno». Arrigo Sacchi analizza con obiettività il percorso di Ronaldo in Italia e ne ipotizza gli sviluppi in Premier League. La Serie A perde un grandissimo solista, forse il migliore. Però il calcio è uno sport che si fa in undici, conta il collettivo. Il singolo non può vincere se non ha l’aiuto degli altri. Maradona è stato il più grande, siete d’accordo? Bene, ha mai vinto la Coppa dei Campioni? No».