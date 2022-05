Sacchi: “Quando dissi a Berlusconi di comprare Ancelotti…”

Il retroscena sui vari mister

"Credo alle volontà delle persone, e soprattutto alle idee. Che sono quelle che ti fanno anche risparmiare soldi. Bisogna avere la certezza che si può fare sempre di più e meglio. Io guardavo le persone. Avevo paura dei campioni già affermati. Loro non si adattavano. Cercavo persone che fossero disposte a giocare di squadra. Uno per 10 fa 10, è una forza in un paese in cui a tutti i livelli non fa squadra", le parole di Sacchi. "Ho sempre pensato che il calcio sarebbe stato un collettivo di intelligenze. A Berlusconi dissi di no a un Nazionale perché stava fuori tutta la notte. Compriamo la sua riserva, è meno bravo e più affidabile. Avere a che fare con le persone intelligenti fa migliorare tutti".