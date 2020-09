Sacchi sentenzia: “La Juventus ha perso due finali di Champions League perché…”

La Juventus punta a vincere non solo in Italia ma anche in Europa. L’obiettivo dichirato, ormai da tempo, è la Champions League. E negli ultimi anni la Vecchia Signora è riuscita anche ad arrivare alla finalissima, senza però, alzare poi al cielo il trofeo. Il motivo? Arrigo Sacchi, intervenuto al termine dell’evento per il premio Menarini, ha provato a dare la sua spiegazione trovando alcune lacune nello schema tattico bianconero.

Sacchi: “Ecco perché la Juventus non ha vinto le 2 finali di Champions”

“La Juventus e il suo rapporto con la Champions League? La Juventus c’è andata vicina per due volte arrivando in finale”, ha esordito Sacchi. “Anche se con un gioco sempre in inferiorità numerica a causa del numero di difensori presenti in campo. Se difendi con tre centrali poi ti viene a mancare un elemento in qualche altra zona del terreno di gioco e questo lo paghi”, ha spiegato l’ex tecnico. I bianconeri anche in questa stagione non sono riusciti ad imporsi e sono stati eliminati dal torneo per mano del Lione.