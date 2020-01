Sacchi si schiera con la Borgonzoni e Salvini

Il calcio in queste ore si mescola sempre di più con la politica. Dopo Sinisa Mihajlovic anche un altro allenatore si è schierato a favore di Lucia Borgonzoni candidata del centrodestra alla poltrona di presidente della regione Emilia-Romagna. E’ Arrigo Sacchi che questa sera, nelle sale del Museo della storia di Bologna, ha presentato il libro La coppa degli immortali Sottotitolo: Milan 1989: la leggenda della squadra più forte di tutti i tempi raccontata da chi la inventò, scritto con Luigi Garlando.

Secondo quanto riporta il sito del quotidiano Il Giornale, Arrigo ha sempre votato per Silvio Berlusconi, da quando il Cavaliere scese in campo nel 1994. Sugli inviti, il simbolo Forza Italia-Berlusconi per Borgonzoni, che si troverà anche sulle schede elettorali delle regionali non lascerebbe alcun dubbio sulla scelta dell’ex tecnico milanista.