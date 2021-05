Saelemaekers torna su lite Ibrahimovic-Lukaku: “Due galli a Milano…”

Parla il giocatore belga

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di DH Les Sports+,Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, ha parlato anche dei battibecchi in campo avvenuti tra il compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic e il rivale interista Romelu Lukaku, con cui gioca in Nazionale, avvenuti nel derby di Coppa Italia: "Ho cercato di non schierarmi perché conosco bene entrambi i giocatori. Le emozioni avevano preso il sopravvento quel giorno. Sono in una posizione pessima per giudicarli... ", ha ammesso il giocatore belga. "Dal mio punto di vista, avevo cercato di calmare Romelu, ma era troppo inca**ato, e non ha aiutato. Non c'è odio o aggressività tra i due. Ma questi sono i due galli nel pollaio di Milano".