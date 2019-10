Saint-Etienne, Gabriel Silva fa e disfa in Europa League: gol e autogol in sei minuti

Ai tempi dell’Udinese Gabriel Silva era riuscito ad imporsi per il proprio rendimento brillando come uno dei migliori interpreti del ruolo.

In Italia ha giocato anche con le maglie di Novara, Carpi e Genoa, mentre oggi milita in Francia nel Saint-Etienne, dove il brasiliano si è reso protagonista di un'”impresa” molto particolare.

I francesi erano opposti all’Oleksandrija e dopo aver segnato il gol del vantaggio all’8, Silva ha subito rovinato tutto, commettendo un goffo autogol che ha gelato gli spettatori del “Geoffroy Guichard”.

A parziale discolpa dell’ex udinese il fatto di essere reduce da un lungo infortunio e di essere tornato in campo proprio per questa partita…