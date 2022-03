Salah ammette: “Settimo posto al Pallone d’Oro è stato uno shock”

L'attaccante egiziano è tornato a parlare dei risultati del Pallone d'Oro 2021 che lo hanno visto lontano dalle prime posizioni

Parlando a DMC, l'attaccante egiziano del Liverpool ha parlato delle sue sensazioni al momento della lettura della classifica per il trofeo: "I risultati del Pallone d'Oro sono stati uno shock per me. Non ho molto da dire su questo. Non c'era nessuno che si aspettasse che fossi settimo, ma è successo", ha detto Salah. "Non credo alle teorie del complotto, ma la scelta fatta potrebbe non essere stata accurata. Non so su cosa si basi la loro scelta. Non ho molto da dire e non saprei neppure cosa dire, ma sono rimasto scioccato dai risultati. Lo stesso vale per non essere stato inserito nella squadra dell'anno (Fifa Best Team 2021), ma non c'è niente da fare. Sono felice che ci siano persone che, invece, la pensano più come me e mi abbiano ritenuto meritevole di qualcosa in più. Ripeto, non credo sia una scelta contro di me, è andata così".