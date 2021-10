Salah diventa materia di studio in Egitto per stimolare gli studenti

La carriere dell'attaccante verrà studiata nelle scuole primarie e secondarie egiziane

Sono ormai anni che Mohamed Salah sta facendo le fortune del Liverpool a suon di gol. Ma nell'ultimo anno le sue gesta sono state ancora migliori con record di gol e azioni meravigliose quasi ad ogni gara. E allora ecco che in Egitto, come riportato dal Times, la carriera sportiva del calciatore, con un passato anche in Italia con le maglie di Fiorentina e Roma, diventa materia di studio.