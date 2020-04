Salah, donazione speciale alla sua città natale: tanto cibo e… due vitelli

Mohamed Salah ha donato una gran quantità di cibo e carne agli abitanti di Nagrig, un piccolissimo centro sul delta del Nilo suo paese d’origine. Come riporta Egypt Independent, che cita il quotidiano egiziano Al-Masry Al-Youm, infatti, l’attaccante del Liverpool ha deciso di aiutare le famiglie colpite dalle ripercussioni economiche emerse a causa dell’emergenza coronavirus.

La testimonianza del padre di Salah è stata decisiva per capire l’aiuto arrivato dal calciatore. Come si apprende, l’ex Roma oltre ad aver donato grossi quantitativi di cibo ha fatto promettere anche la macellazione di due vitelli che andranno esclusivamente ai propri compaesani di Nagrig. Il genitore di Salah, il signor Ghaly, ha anche aggiunto che suo figlio augura salute al suo popolo e lo esorta a rispettare le regole per contenere il contagio del Covid-19. La donazione del giocatore è destinata anche ad altri villaggi vicini del governatorato di Gharbiyya.