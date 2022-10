Salah e Mahrez, dal campo alla tv: saranno commentatori al Mondiale in Qatar

Nuovo ruolo per i due giocatori che non prenderanno parte al torneo con Egitto e Algeria.

L'Egitto e l'Algeria non prenderanno parte al Mondiale in Qatar questo inverno perché non qualificate. E allora ecco che le loro stelle di punta potrebbero, comunque, in un certo senso, essere protagoniste. Parliamo di Mohamed Salah e Riyad Mahrez che stando a quanto sottolineato da Stad Doha cambieranno veste per il torneo iridato.