Salah, il più ricco della Premier League: il Liverpool pensa ad un rinnovo monstre

Mohamed Salah potrebbe ricevere un rinnovo del contratto da vero “Faraone” per consolarsi dalle recenti delusioni in Coppa d’Africa con il suo Egitto. Il Liverpool, infatti, starebbe pensando di offrigli cifre monstre per blindarlo.

Secondo quanto riporta il Sun, infatti, i Reds sarebbero intenzionati a proporre un nuovo contratto all’attaccante ex Fiorentina e Roma da ben 25 milioni di euro netti a stagione. Salah nelle sue due stagioni ad Anfield è stato autore di 54 reti in 74 presenze in Premier League ed è stato tra i protagonisti assoluti della conquista della Champions League nella finale contro il Tottenham. Se questo rinnovo andasse in porto, Salah diventerebbe ilcalciatore più pagato dell’intera Premier League superando, e non di poco, rivali del calibro di Harry Kane, Paul Pogba, Raheem Sterling e Sergio Aguero.