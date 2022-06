Salah non si dà pace: “Finale Champions? Liverpool meritava di vincere ma…”

Le parole dell'attaccante Reds tra campo e vita privata

Redazione ITASportPress

Vita privata ma ovviamente anche calcio nella recente intervista a France Football, e riportata anche da Marca, a Mohamed Salah. L'attaccante egiziano del Liverpool ha parlato a lungo delle sue abitudini fuori dal campo tra meditazione, palestra e alimentazione ma è anche tornato sulla recente delusione della finale di Champions League persa contro il Real Madrid.

AMAREZZA - Sulla partita dello Stade De France persa per 1-0 contro i Blancos, Salah sembra non darsi pace: "Meritavamo di vincere, abbiamo avuto più occasioni. Ne abbiamo avute due o tre abbastanza nette ma Thibaut Courtois ha fatto parate incredibili. È il suo lavoro, il Real Madrid ha ingaggiato per quello. Era la sua serata", le parole dell'egiziano.

AMBIZIONE - "Pallone d'Oro? Voglio vincerlo per unirmi a Weah, l'unico africano ad averlo vinto fino a ora. Il risultato del 2021 (settimo, ndr) mi ha infastidito. Per quest'anno, la sconfitta contro il Real non è certo una cosa positiva, ma non cancella ciò che ho conseguito in questi mesi. Aspettiamo le votazioni... Nel caso farò il possibile per vincerlo il prossimo anno".

CURIOSITA' - Spazio poi anche alle abitudini del calciatore tra casa, famiglia e alimentazione: "Mia moglie dice sempre che passo più tempo nelle stanche con gli attrezzi da palestra che con lei. La mia casa, come dico spesso, sembra quasi un ospedale anche se a mia moglie non piace. Ci sono due stanze dedicate solo ad attrezzi per il fitness. La mia alimentazione? Preferisco i broccoli, le patate dolci, il pesce, il pollo e sempre l'insalata. E quando mi concedo qualcosa lo faccio in un ottimo ristorante a Londra, dove prendo il sushi".