Salah vince Golden Foot: “Serie A mi ha aiutato tantissimo. Tra Champions e Premier…”

Parla l'attaccante egiziano del Liverpool

Redazione ITASportPress

Sebbene l'attenzione del mondo del calcio fosse quasi tutta per l'assegnazione del Pallone d'Oro avvenuta a Parigi, a Montecarlo è andata in scena anche la premiazione per il Golden Foot 2021. Il premio è stato vinto da Mohamed Salah che ai microfoni di Sky Sport ha voluto ricordare anche il suo passato in Serie A, fondamentale per la sua crescita professionale.

VITTORIA - "E' pazzesco e fantastico vincere questo premio così speciale, perché tante leggende del calcio lo hanno vinto in passato", ha detto l'egiziano del Liverpool. Bello il ricordo da parte di Salah anche dei passi fatti in Serie A tra il 2016 e il 2017: "Penso che venire in Serie A mi abbia aiutato tantissimo. Quando ero al Chelsea dovevo cambiare tipo di calcio e cultura, e sentivo che avevo bisogno di cambiare il mio modo giocare. Così sono andato in Italia e ho giocato bene: quel periodo mi è stato molto di aiuto per arrivare dove sono ora".

AMBIZIONI - "Cerco sempre di trovare le motivazioni dentro me stesso e questo mi porta a dare sempre il massimo. Non so esattamente come, ma battere il record di Drogba è stata una motivazione, perché è una leggenda. Poi ci conosciamo, è un mio amico". Non poteva mancare poi a sua grande voglia di vincere altri trofei: "Quest'anno mi piacerebbe vincere sia la Champions League che la Premier. Non saprei scegliere se non entrambe. Ci spero".