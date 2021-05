Salah vince il Laureus Sporting Inspiration award

"Il 2020 è stato un anno difficilissimo, dobbiamo aiutarci tutti e provare ad andare avanti"

Mohamed Salah è stato premiato al Laureus World Sports Awards come "Sporting Inspiration" per il suo sostegno alla società. Sul sito del Liverpool , l'egiziano è stato celebrato per l'importante trofeo che riguarda, ovviamente, quanto di buono fatto fuori dal campo.

L'ex Roma si è distinto per soldarietà e beneficenza nel corso dell'anno. Un'annata che lo stesso giocatore, con un messaggio su Twitter, ha definito molto difficile. "Il 2020 è stato un anno difficilissimo per tantissime persone in tutto il mondo. Molti sono stati lontani da amici e famiglia, tanti altri hanno perso i loro cari", ha detto Salah facendo riferimento alla pandemia di coronavirus che ha colto l'umanità. "Bisogna imparare da questa realtà, aiutarci tutti e provare ad andare avanti. Dedico questo premio non solo ai miei tifosi ma a tutti gli appassionati del mondo dello sport. Tutti nel mondo dello sport possono essere sostituiti, i tifosi no. Grazie ancora".