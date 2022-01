Salah: “Vincere un trofeo con l’Egitto sarebbe la gioia più grande”

L'attaccante guiderà la sua Nazionale in Coppa d'Africa nella sfida contro la Costa d'Avorio

Il suo Egitto sarà impegnato questa sera in Coppa d'Africa contro la Costa d'Avorio. Una gara difficile ma la voglia è quella di proseguire nella competizione e vincere. Mohamed Salah non fa giri di parole e, come riportato da allafrica.com, ammette che l'obiettivo è sollevare il trofeo con la sua Nazionale.