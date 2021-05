Salernitana, dalla gioia al dramma: morto tifoso durante festa per promozione in Serie A

Triste episodio durante la festa per la promozione nella massima categoria

Redazione ITASportPress

La Salernitana torna in Serie A e lo fa grazie al successo esterno in campionato contro il Pescara. Gioia immensa per il club e per i suoi tifosi. Un'emozione che, però, viene disturbata dalla tragica notizia arrivata in queste ore, ovvero quella della morte di un fan nel corso dei festeggiamenti per la promozione nella massima categoria.

I festeggiamenti in corso a Salerno per la promozione della squadra di calcio in serie A sono stati rovinati da una tragedia che ha visto un giovane di 28 anni perdere la vita. I fatti sarebbero accaduti sul lungomare Trieste dove è intervenuta la Polizia municipale che sta indagando per accertare la dinamica dell'accaduto.

Il giovane, a quanto si è appreso dai media, era da solo alla guida di un motociclo e ne avrebbe perso il controllo. Saranno fondamentali anche le telecamere della zona per valutare meglio la dinamica della tragedia. Il 28enne che ha perso la vita era conosciuto negli ambienti della tifoseria della Salernitana tanto che, come riporta Sky, un centinaio di supporter granata si è recato a far visita alla sua salma.