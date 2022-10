Salernitana, Iervolino: “Ribery? A lavoro per ruolo dirigenziale”

Il presidente sul futuro di Ribery in dirigenza.

Nelle scorse giornate si era parlato del possibile ritiro di Franck Ribery dal mondo del calcio, quello giocato almeno. E il presidente della Salernitana Danilo Iervolino , in questo senso, ha confermato quale sarà il futuro del giocatore. Il patron del club ha parlato a Gr Parlamento su Radio Rai anticipando alcune novità che verranno definite presto.

RIBERY - "Ribery? Stiamo definendo con Franck gli ultimi particolari. È motivo di grande orgoglio per noi avere avuto un campione come lui. E una persona di grande carisma. Ama i tifosi, ama la città e la sua leggenda ci inorgoglisce che possa continuare ancora a Salerno. Il suo ruolo? Gli stiamo costruendo un ruolo a cavallo tra manager e dirigente affianco a me e al ds, ma resterà vicino alla squadra", ha detto Iervolino.