Salernitana in A, Tomasz Kupisz sfotte Balotelli: “Ma dove è? A fare i playoff?”

L'esterno del club campano ha preso di mira l'attaccante del Monza

Tomasz Kupisz non trattiene la felicità per la promozione della sua Salernitana in Serie A e nel corso di una diretta Instagram, decisamente senza filtri, si lascia scappare alcune frasi di sfottò all'indirizzo di... Mario Balotelli .

L'esterno del club campano, promosso in Serie A, ha preso di mira l'attaccante del Monza, che dovrà disputare i playoff per esser promosso nella massima categoria.

Si è trattata, forse, di una vendetta, dato che nella sfida dello scorso 1 maggio, Super Mario era stato decisivo proprio contro la Salernitana con una doppietta nel 3-1 finale della squadra di Brocchi. Ma, come spesso accade, "ride bene chi ride ultimo" e Tomasz Kupisz lo ha fatto, andando anche oltre: "Dove ca**o sta Balotelli, a fare i playoff di Serie B? Ma dove c**zo siamo oh? Balotelli in Serie B, ma vaffanculo va…", le parole del 31enne polacco che torna in Serie A dopo esserci già stato col Chievo nel 2014.