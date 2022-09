Salisburgo-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la prima giornata della Champions League.

Redazione ITASportPress

Oggi, martedì 6 settembre 2022, torna lo spettacolo della Champions League. In campo anche Salisburgo-Milan che si daranno battaglia per la prima giornata del girone. Grande sfida per i padroni di casa austriaci che se la vedranno con i campioni d'Italia in carica di Pioli reduci dalla vittoria del derby in Serie A.

Salisburgo-Milan, le ultime

I numeri uno d'Austria contro i campioni in carica d'Italia. Salisburgo e Milan si sfideranno per la prima giornata di Champions League alla ricerca di un risultato positivo che possa dar loro modo di affrontare al meglio l'intero girone. Padroni di casa di mister Jaissle potrebbero affidarsi a Okafor e Fernando in avanti, con Kameri trequartista alle loro spalle. Rossoneri del Milan con Giroud, Leao e uno tra Messias e Saelemaekers col secondo che appare leggermente favorito.

Le probabili formazioni e dove vederla

Salisburgo-Milan si disputerà come detto questa sera, martedì 6 settembre 2022, nel palcoscenico della Red Bull Arena di Salisburgo. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 21.00.

La sfida odierna valida per la prima giornata del girone di Champions League sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, e sarà visibile sui canali Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

La gara della Red Bull Arena sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. Sempre in streaming ci saranno le opzioni Sky Go e Now.

Di sseguito le probabili formazioni della sfida:

SALISBURGO (4-3-1-2): Köhn; Dedic, Solet, Wöber, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. All. Jaissle

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli